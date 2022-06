Tien Prachtige Hoekgootstenen voor een Droomkeuken

Iedere keuken is een uiting van persoonlijke smaak. Daar waar men kookt, bakt of gewoon even een bakje koffie wilt drinken behoort een plek te zijn van persoonlijke comfort. Alles draagt hierin bij, van de kleine kastjes aan de muur tot de gootstenen in het aanrecht. In dit Ideabook kijken we naar tien voorbeelden van de hoekgootsteen die een keuken naar een nieuw niveau kunnen tillen.

De hoekgootsteen karakteriseert zich door (men raadt het al), in een hoek te zijn geplaatst. Sommigen buigen mee in een hoek, anderen zijn simpelweg geplaatst in de hoek. De hoekgootsteen is juist daardoor uniek, omdat het vaak meer ruimte over laat op de rest van het aanrecht. Een hoekgootsteen staat nooit in het middelpunt, behalve in dit Ideabook.