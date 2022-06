Een groene wand: prachtig & gezond

Het ziet er prachtig uit zo'n verticale wand met groene planten, zowel binnen als buiten. Er zijn allerlei verschillende soorten verticale wanden mogelijk met elke variëteit aan bloemen en planten. Zo kun je de wand tot een echt artistiek muurschilderij maken met bijvoorbeeld een tropische wand of een wand met alleen maar mos- en vetplanten. Zo'n wand ziet er niet alleen maar prachtig uit maar is ook nog eens heel gezond. Planten reinigen afvalstoffen uit de lucht en brengen meer zuurstof in een ruimte. Geen overbodige luxe want onze lucht is over het algemeen zeer vervuild. Een verticale tuin kan eenvoudig zijn maar kan ook complexer zijn afhankelijk van de wensen. In dit Ideabook tonen we zes prachtige verticale tuinen en vertellen we hoe je deze groene trend in huis kunt neerzetten.