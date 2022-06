Donkere ruimte? Met deze tips breng je weer licht in de duisternis

Deze ramen zijn geweldig! Het daglicht kan in deze woning zonder onderbrekingen binnenstromen. Geen zware gordijnen of dichte vitrage. Zittend op de bank is het net of je buiten bent of als een vogeltje in de boom zit. Mooi is in deze woonkamer is ook het gebruik van natuurlijke kleuren en verschillende structuren. Een wollig tapijt, gladde witte muren en een zachte bank.

Wil je ook zo'n mooi interieur. Raadpleeg een van onze experts!