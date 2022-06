Luxe in de beperking: een luxe prachtwoning!

De zuivere look die we buiten zagen wordt binnen nog eens dunnetjes over gedaan. In deze keuken weten we zeker dat je helemaal op je plek bent als kok. Je moet niet denken dat de pitjes hier minimaal presteren hoor, want alles is hier state-of-the-art als het gaat om de technische eigenschappen van de keuken. Deze ruimte straalt veel rust uit, dat komt door de beperking die ´zichtbaar' is in het design. Het gaat in feite om de kunst van het weglaten of ook wel samen te vatten met de uitspraak: ´less is more´. Als je meer gave ideeën voor je keuken wilt zien moet je echt even hier kijken.