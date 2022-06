11 trucs die architecten toepassen in een droomhuis!

Waar in de geschiedenis van het design we ook kijken we komen altijd het zwart-wit thema als een constante tegen. Dit is niet zonder reden, want dit contrast is een van de grootste trucs die architecten toepassen. In deze kamer (met een minimalistische look) voelen we dat dit schema op z´n plaats is. Vooral de haard is betoverend. Je komt gemakkelijk tot rust in deze gave kamer. Hier vind je nog meer gave voorbeelden van tof design.