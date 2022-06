10 fantastische trappen waar je mond van openvalt!

We zijn niet altijd even geïnspireerd om iets bijzonders te maken van onze trap. Toch neemt hij vaak een zeer prominente plek in onze woonkamer in en is het dus zeker een onderdeel om over na te denken bij de inrichting van je huis. Met de juiste trap kun je ruimte creëren, een accent aanbrengen of deze juist laten wegvallen tegen de achtergrond zodat hij niet opvalt. We tonen je 12 prachtige design trappen en geven je wat ideeën hoe je met je trap ruimte kunt winnen of er een echte eye catcher van kunt maken. En wist je dat er ook halve trappen bestaan? Deze zijn veel minder breed en toveren een zee aan ruimte in je woonkamer.