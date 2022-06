Drie oude garages krijgen een nieuwe bestemming!

We lopen het verleden binnen als we kijken naar deze foto. Het is duidelijk een rasechte garage, een plek waarin je kunt rommelen aan je auto, een kastje in elkaar kunt timmeren of andere werkzaamheden kunt verrichten. Toch was een dergelijke functie voor deze ruimte voor de bewoners niet voldoende. Sterker nog, ze wilden dit rommelige vertrek een totaal andere invulling geven. Samen met een expert hebben ze een aantal ontwerpen gemaakt waar ze de mooiste van uitzochten. Hieronder ga je zien hoe bijzonder de nieuwe look van deze ruimte is.