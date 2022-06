Doe-het-zelf: Met maar €87 van trieste kelder tot rustieke Man Cave

Heb je nog geen eigen mannenkamer? Dan is dit doe-het-zelf project voor jou! Hier laten we je namelijk zien hoe je met minder dan 100 euro (87 om precies te zijn) je trieste, ongebruikte kelder in een perfecte Man Cave kunt omtoveren.

Mannen hebben een eigen plek nodig om zich terug te kunnen trekken. De uitdrukking “Man Cave” (Nederlands: “mannengrot”), heeft zich de laatste tijd als begrip voor een mannelijk ingerichte kamer gevestigd, waarin mannen helemaal in hun element kunnen zijn. In dit geval is de inrichting heel rustiek en cool, met veel hout, ironische jachtmotieven en de nieuwste technische gadgets zoals een playstation, een flatscreen tv en nog meer. Ook een tafelvoetbalspel mag in de perfecte Man Cave natuurlijk niet ontbreken.

Hoe deze Man Cave in maar 6 weken en voor maar 87 euro in trendy jachthut look is ingericht laten we jullie aan de hand van de volgende foto's zien.