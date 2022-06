Voor en Na: oubollig klassiek wordt hip modern

Er zijn heel wat projecten waarvan we ook bij homify de bouwtekeningen en schetsen niet hebben. In dit geval heeft de interieurarchitect dit wel aan ons gegeven en dat geeft gelijk letterlijk en figuurlijk een leuk kijkje in de keuken. Dit relatief kleine appartement bestaat uit een woonkamer met open keuken, twee slaapkamers met beiden een eigen badkamer en tot slot een apart toilet. Het is dan misschien niet heel erg groot, het is wel erg compleet ingericht en is voor een stel zonder kinderen een prima woonruimte. Zelfs met een baby zou je hier nog prima kunnen blijven wonen. Van de gehanteerde stijl krijgen we ook al een klein voorproefje, maar voor het echte werk moeten we natuurlijk de foto’s van na de verbouwing en herinrichting bekijken.