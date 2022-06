Een schitterende woning en meer in Almere

Misschien denk je bij het lezen van de titel wel, wat moet ik me daarbij voorstellen? Natuurlijk snappen we dat je bij een schitterende woning niet direct denkt aan een volgebouwde woonwijk in Almere. Maar een van de meest bijzondere gedeeltes van deze jonge en snel groeiende Nederlandse stad, is Almere Poort. Vlakbij de brug naar het ‘oude land’ en daarmee ook erg dicht bij Amsterdam, ligt deze bijzondere wijk. Er is hier veel mogelijk en de meest mooie huizen worden hier in de vrije sector gebouwd. De bewoners van dit huis hebben de experts van Architectenbureau Jules Zwijsen opdracht gegeven om een ruime woning met een werkruimte te ontwerpen. We gaan eens kijken hoe dat er in het echt uit is komen te zien.