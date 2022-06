Creatieve woonideeën: Boom in Huis

Kamerplanten, binnenbeplanting, planten in huis: dit zijn een aantal populaire zoektermen die regelmatig door huiseigenaars en huurders gebruikt worden. Planten in huis maken tenslotte ieder interieur af: welke smaak je ook hebt. Maar misschien ben je wel huiverig voor de extra ruimte die het kost om een plant neer te zetten, of wil je een minimalistisch interieur graag minimalistisch houden. Ook voor jou is dit artikel over binnenbeplanting bedoeld want groen leven in huis is belangrijk voor iedereen! Niet alleen staan planten en bloemen in huis mooi, het is ook een feit dat ze je beter doen voelen: ze hebben een aanwijsbaar positief psychologisch effect en zijn daarnaast fantastische luchtverversers. Ook zijn de micro-organismen in deze natuurlijke vorm van decoratie bijzonder effectief in het verwijderen van gifstoffen uit de lucht. Dat binnenbeplanting belangrijk is voor je gezondheid en geluksgevoel is dus duidelijk. Maar dat de toevoeging van kamerplanten aan een interieur ook moderne en stijlvolle vormen kan aannemen zien we vandaag dankzij de creatieve groene woonideeën van Boom in Huis.