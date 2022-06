Bij glas-in-loodramen denk je misschien direct aan kerkgebouwen: serene ruimten met gekleurd gefilterd licht dat een religieuze afbeelding bevat. Of misschien denk je aan klassieke huizen met glas-in-loodraampjes boven en naast de deur. In alle gevallen zul je de gekleurde en kunstig gevormde ruitjes waarschijnlijk associëren met rust, sereniteit en vooral ook het verleden. Hoe waar of onwaar dit is zien we vandaag aan de hand van deze creatieve woonideeën met stijlvol glas-in-lood.