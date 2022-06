7 geniale ideeën voor stenen in je tuin

De buitenhaard op de foto is gemaakt van flagstones. Het is een elegant en zeer duurzame steensoort. Prachtig is combinatie met andere natuurlijke materialen als cortenstaal en betontegels. Op de foto zie je hier een mooi voorbeeld van.

Cortenstaal is een metaallegering en bestaat uit ijzer waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom is toegevoegd. Opvallend is de bruine roestkleur die ontstaat wanneer je het staal aan de buitenlucht blootstelt. Cortenstaal wordt steeds vaker toegepast in tuinen. Wil je weten hoe? Kijk eens in dit Ideabook voor ideeën en inspiratie!