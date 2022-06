Deze woning is een droom- voel de inspiratie!

We hebben nu vanuit een andere hoek mooi zicht op de woonkamer. Opvallend is het gebruik van lichte wanden en een kastanjebruine houten vloer. Deze steken natuurlijk sterk af bij het plafond dat een beton look heeft. De combinatie van deze uiteenlopende materialen is even sterk als merkwaardig. Steeds vaker zien we beton als decoratief element opduiken in onze interieurs. We zijn benieuwd hoe dit zich in de toekomst gaat ontwikkelen!