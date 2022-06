Reflectief. Tien buffetkasten met spiegeleffect

Het eerste buffetkastje dat we bekijken is een laag model op zwarte pootjes. De kast is bovenop volledig zilverkleurig en heeft verder een bijzonder motief in zilver en goud. Afhankelijk van hoe je het bekijkt, kun je er waaiers in zien of meer de diepte in een hoop bollen. Het materiaal heeft een licht reliëf.

Dit kastje is een modern ontwerp, maar zou ook heel goed in een klassieker interieur passen. Je moet wel een beetje glamour hebben voor dit dressoir en wellicht ook wat lef. Maar dan heb je ook wel een echte blijkvanger in huis.