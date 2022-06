5 bijzondere woningen en hun slaapkamer

Je verwacht in deze woning een normale slaapkamer, maar deze slaapkamer is verrassend; de badkamer is namelijk in de slaapkamer geïntegreerd. Eigenlijk kan deze badkamer een spa genoemd worden; je ziet namelijk achter het luxueuze bad een kleine sauna. De hoge boomstammen zorgen voor de perfecte look en delen de ruimte in een slaap- en badkamer.