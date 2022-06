9 inloopdouches met een wow-effect

Zoals je wel is opgevallen, pakken we in dit overzicht lekker uit. We zien hier namelijk nog zo’n prachtige luxe badkamer. Hier is een sauna als extra aanwezig. Maar ook de douche mag er zijn: je kunt hier zelfs zitten! Verder is er hier ook weer een unieke moderne sfeer gecreëerd die een klein industrieel tintje laat zien.