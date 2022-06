Even liggen: de beste banken om languit op te gaan

Die zeven staat vast niet voor niks op de muur, want op deze sofa ben je in de zeven de hemel. Ook deze bank combineert comfort en ontspanning met stijl en klasse. Het warme en moderne interieur herbergt veel natuurlijke materialen zoals hout, leer en steen. Die combinatie vraagt om een bank met een zekere zachtheid, zowel in kleur als in materiaal. De bank heeft een lounche-element en een hocker dus aan relaxruimte geen gebrek. Kleden en kussens in verschillende kleuren, maken het gezellig en knus, wat prettig is in een ruimte die zo perfect is gestyled.