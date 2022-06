Een teken aan de wand. Buitenmuren met ledverlichting

Wat een prachtige tuin! Een goed begin is dan ook het halve werk. We zien hier een goed voorbeeld van verlichting met een praktische, maar ook erg mooie toepassing. Want een tuin met een trap erin (en ook eenvoudige Nederlandse rijtjeshuizen hebben die soms) kan 's avonds best even gevaarlijk zijn. Door de verlichting in de wand, is de trap niet alleen een stuk veiliger, maar ook een mooie blikvanger geworden. Ook in de rest van de tuin is ruim aandacht besteed aan de verlichting. Het waterelement en de pilaren zijn mooi uitgelicht. Bijna alsof iemand op een mooie zomeravond kaarsjes heeft neergezet. Heel romantisch.