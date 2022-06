Helder transparante villa bij Eindhoven

We nemen je mee naar een minimalistische villa bij Eindhoven. De woning valt op door de heldere transparante look. Verantwoordelijk voor deze architectonische parel is het gerenommeerder CKX architecten Architecten We vinden de woning in een wijk aan de rand van de stad Eindhoven. Het is een woning die geheel is toegesneden voor een jong gezin met twee kleine kinderen. De bewoners wilden graag een woning met een modernistisch uiterlijk, een strakke vorm en een heldere transparantie. Vandaag gaan we zien hoe dit concreet is vormgegeven. Tijdens de bouw waren er een aantal belangrijke punten van overweging: de gemeenteraad had allerlei eisen ten aanzien van de afmetingen van de villa waaraan voldaan moest worden en daarnaast moest er de toevoer van daglicht in het interieur van de villa voldoende zijn. Kijk met ons mee naar de voorbeelden die we hieronder voor je op een rij hebben gezet!