De grote homify kerstcompetitie!

Bij homify sneeuwt het prijzen! Op 8 december is onze grote Kerstcompetitie van start gegaan, waarbij avonturiers en designfans aan hun trekken komen: want wij verloten droomprijzen voor jouw huis of tuin: in totaal 10 Cacoons en 5 Tentsile-boomtenten! Tot 21 december kun je aan onze grote Kerstcompetitie deelnemen. Wat je daarvoor moet doen? Maak nu een profiel aan bij homify en stel een vraag op ons forum!

Wil je bijvoorbeeld weten hoe je een verwarming ontlucht of de juiste binnenhuisarchitect kunt vinden voor je nieuwe interieur of verbouwing? Misschien heb je advies nodig over hoe je je tuin winter klaar maakt of zoek je al heel lang een bepaald soort lamp? Of heb je een fantastisch doe-het-zelf project staan die je wilt delen? Stel je woonvraag, deel je ervaringen en onze experts en de homify community zullen je gegarandeerd antwoorden – zo simpel is het!