Sfeervolle, Hollandse jaren dertig woning

Vandaag gaan we weer op huizenjacht. Ditmaal brengen we een bezoekje aan een oerdegelijk rijtjeshuis uit de jaren dertig. In tegenstelling met de gangbare connotaties die de term rijtjeshuis heeft, treffen we hier een woning die uitblinkt in zijn historische charme en heldere hedendaagse woonsfeer. Het gaat hier om een woning die behoorlijk is gerenoveerd door XVW architectuur, waardoor deze weer helemaal up-to-date is. Zo is de achterzijde van de woning als het ware geopend en uitgebreid, waardoor er veel daglicht naar binnen kan stromen en er daarbij een sterke visuele connectie tussen binnen en buiten gelegd wordt. Hoe dit verder allemaal in elkaar zit laten we je hieronder zien. Het is een huis dat je veel inspiratie kan geven als je er zelf over nadenkt om je woning een mooie uitbreiding te geven. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan met ons mee een laat je inspireren!