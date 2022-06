Nazomeren met 11 geweldige tuinideeen

In deze heerlijke warme 'Indian Summer' nazomerdagen kun je alvast wat tuininspiratie opdoen voor volgend jaar. Elk jaargetijde heeft zijn bijzondere kenmerken maar toch is de zomer bij de meesten van ons favoriet. Vroeg opstaan bij de strakblauwe hemel en warme zonnestralen, het gekwetter van de vogels en die speciale sfeer van de koele lucht en vochtige planten in de ochtend. De zomer kan zo mooi zijn! En ook al is het hoogtepunt van de zomer voorbij, toch kunnen we onszelf toestaan om ook nog te genieten van deze heerlijke warme nazomerdagen. Met deze elf prachtige tuinideeën nodigen we je uit om nog even te genieten. Daarbij geven we een aantal inspirerende ideeën die je kunt toepassen in je eigen tuin. Zak lekker onderuit in de schaduw met een koele cocktail en geniet mee…