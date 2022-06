Futuristische watervilla in het Hollandse landschap

Een villa bij het water, dat klinkt te mooi om waar te zijn… Het is het materiaal waar sprookjes uit bestaan… Toch wist Waterstudio.nl een prachtige watervilla te creëren waarin het goede leven voorop staat! Architect Koen Olthuis lijkt zijn ziel en zaligheid in het project gegoten te hebben. Het is een subtiele villa geworden die prachtig opgaat in de omgeving. Het huis lijkt helemaal in zijn natuurlijke habitat te zijn. Het is een woning geworden die niet domineert in de omgeving, een bescheiden look heeft, maar toch ook duidelijk een eigen karakter heeft. Het landelijke karakter van de omgeving moest geen geweld aan gedaan worden door de bouw van deze watervilla, want juist de omgeving maakt een belangrijk deel uit van de sfeer in en om de woning. Via de vele openingen in de gevel voel je als bewoner een sterke band met de omgeving; je hebt er een mooie uitkijk op. Daarbij kan het daglicht het interieur bereiken waardoor er een heldere woonsfeer binnen in de watervilla aanwezig is. Typisch een woning van onze tijd. Hieronder ga je nog meer mooie eigenschappen van de woning ontdekken, omdat we samen een wandeling in en om de woning gaan maken. Dus als je inspiratie op wilt doen moet je echt even met ons mee kijken!