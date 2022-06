De zoete inval: tien ideeën voor walk in voorraadkasten

Deze kast is niet om in te lopen. Maar groot is hij wel en geopend tovert hij je keuken om in een kleine winkel. Want door de de opbergruimte in de deuren kan hij heel veel lekkers herbergen. Gesloten kijk je niet aan tegen allerlei gekleurde verpakkingen en oogt het erg rustig in de keuken. Geopend vinden we planken en vier ruime laden voor nog meer voorraad. Handig is ook om hier de magnetron of bijvoorbeeld een keukenmachine te plaatsen. Makkelijk te pakken wanneer hij nodig is, maar niet constant in het zicht. Onder de kast zien we nog een grote la. Met deze kast heb je werkelijk al je voorraad bij elkaar.