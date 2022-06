De Tentsile: Kamperen in de bomen!

Deze coole boomtent van Tentsile is in drie varianten te verkrijgen – voor twee, drie, vier of vijf tot en met wel acht personen. De grote modellen zijn als een soort driepuntige ster vormgegeven waarin je uitgespreid in de punten kunt slapen. De bijzondere vorm geeft deze tent haar bijzondere stabiliteit. De Tentsile is met een waterafstotend, vuurvast en UV-bestendig polyester weefsel bespannen, dat bijzonder robuust, duurzaam en makkelijk te onderhouden is. Met behulp van stabiele spangordels kun je de tent makkelijk aan bomen of palen bevestigen, de hoogte in trekken en daar monteren. Vervolgens kun je deze tijdelijke slaapplek met behulp van de bijgeleverde touwladder bereiken. De draagkracht van de Tentsile is, afhankelijk van het model, van 400 tot wel 950 kg. Met behulp van een speciaal gestel kun je deze indrukwekkende constructie trouwens ook zonder bomen opzetten en zo ook in de sneeuw, op het strand, in de bergen of midden op een grasveld kamperen.