Schitterende huizen in de Bauhaus stijl

Het is nauwelijks te geloven maar de Bauhaus stijl bestaat al meer dan honderd jaar en is nog altijd even populair. Het strakke, rationele en functionele ontwerp van deze architectuur die in de jaren twintig ontstond, is tegenwoordig nog net zo hip en zeker favoriet inzake de bouw van nieuwe huizen. De coole minimalistische esthetiek is door en door modern en super stijlvol. Geen wonder dus dat er tegenwoordig nog zoveel huizen in deze stijl worden gebouwd. We tonen je een aantal indrukwekkende projecten en leggen wat meer uit over de kenmerken van deze bouwstijl…