Moderne Open Haard voor in Huis

In de winter kunnen we absoluut niet zonder haard of kachel. Naast de functie van warmtebron, is een kachel of haard ook in visueel opzicht een factor van belang. Er is op het gebied van warmtevoorziening veel keuze, en soms weet je niet precies welke haard of kachel er bij jouw interieur past. De bestaande ambiance van je woning wil je natuurlijk behouden! Er is een scala aan oplossingen die de stijl van jouw interieur eerbiedingen, terwijl je toch die begeerde open haard of kachel kunt realiseren. Hoe fijn is het om heerlijk in de winter bij zo’n prachtige haard te zitten! Natuurlijk is het ook belangrijk, dat je haard energiezuinig en milieuvriendelijk is. Daarom gaan we in dit artikel eens kijken naar een aantal haarden en kachels die helemaal bij de tijd zijn. Kijk met ons mee!