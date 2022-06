5 tips die het schoonmaken leuker maken!

Om zaken te ontkalken, zoals een waterkoker of koffiezetapparaat, kun je kiezen voor ontkalkmiddelen, maar die zijn vrijwel altijd chemisch, dus niet zo gezond, maar ook voor ouderwets azijn. Dit is in tegenstelling tot de chemische alternatieven niet schadelijk want het kent een natuurlijke basis. Het wordt al vele jaren gebruikt voor veel toepassingen. Het is een perfect kalk en vet oplosser! Even een paar keer de koker omspoelen en deze is weer geschikt om water in te koken.