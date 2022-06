6 droomhuizen met een tuin

Dit is natuurlijk echt droomhuis met een droomtuin. Het contrast tussen de stijl van de woning en de tuin is groot; de woning bestaat uit rechte lijnen en heeft een modern design, terwijl de tuin met veel natuurlijke objecten in een Aziatische stijl is aangelegd. Het is net alsof de woning uit de natuurlijke stenen rijst. Bijzondere Aziatische planten en elementen (zoals het tuinhuisje) sieren verder deze tuin. In plaats van een clash van stijlen geniet je hier van een harmonisch geheel.