Eigentijds Nederlands design

Als je aan het ontbijt zit, is het fijn als het uitzicht leuk is. Nee, we bedoelen niet degene die je tegenover je hebt zitten, hoewel dat natuurlijk meehelpt. Het gaat om de blik naar buiten toe. Op de foto zie je een ideaal plaatje om in de ochtend te bekijken. De tafel is groot en heeft die natuurlijke look die precies past in de natuurlijke omgeving van de woning. Het open karakter van de kamer maakt het wel erg verleidelijk om hier in de ochtend te gaan zitten. Al dat daglicht maakt je even goed wakker, zeker als je daarbij een verse koffie drinkt. Wat ons betreft is dit een droom van een eetkamer! Meer mooie ideeën voor je woning kun je hier vinden.