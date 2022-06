Leven met de sterren: Maagd

Dit sterrenbeeld zijn vaak ware organisatietalenten en hebben dan ook meestal geen moeite om de woning opgeruimd te houden. Daarom vind je in een dergelijke woning meerdere opbergmogelijkheden. Het interieur is dus niet alleen klassiek en luxueus, maar ook praktisch. Zo vind je in deze woning meerdere kasten en opbergrekken, maar ook tafels waarin een lade verwerkt is, of een box die als hocker dient en tevens een opbergruimte is.

Zoals je op de foto ziet is er bij deze slaapkamer gekozen voor een wandkast waarin alles makkelijk opgeborgen kan worden. Er zijn namelijk meerdere opbergsystemen; voor de schoenen, de kleding en losse items. Op deze manier vind je altijd alles handig terug; niets slingert door de woning.