Top 5 van de week: voor een prikkie je woning uitbreiden en meer

Goedemorgen, het is weer zondag; dus tijd voor een splinternieuwe top 5!

Deze week blijven we binnenshuis en bespreken we hoe je voor weinig geld je woning kunt uitbreiden. Verder komen de prachtigste panden voorbij die je van binnen kunt bewonderen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een chic grachtenpand in Amsterdam? Of een heerlijk zomerhuis in de Algarve? Verder geven we je ook de een aantal goede ideeën voor je hal; een vergeten plek, waar we niet veel tijd doorbrengen, maar waar we toch elke dag zijn. De verbouwing van een spookkelder is ook niet te missen, deze doet nu namelijk dienst als prachtige spa!

Deze artikelen en nog een aantal andere toppers staan voor je klaar, dus waar wacht je nog op? Ontspan en geniet van je zondag!