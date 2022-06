Een Kleine Parijse Duplex: Modern en Knus

Het appartement is gelegen in het 17e arrondissement van Parijs. De zolder was donker en het was natuurlijk geen ruimte om te wonen. Een complete herinrichting van de zolder was nodig om deze als woonvertrek te kunnen gebruiken. Op de afbeelding zien we een nieuw gecreëerd vertrek, dat na de herinrichting tot stand gekomen is. Om meer licht in de kamer te krijgen werd een dakraam geïnstalleerd, dat duidelijk het prachtige daglicht in deze kamer binnen laat. Let ook even op de mooie, donkere vloer, de handige opbergvakken in de muur en de mooie schuine witte wand. Dit vertrek kan nu prima dienstdoen als walk in closet.