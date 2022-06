DIY meubels: Shabby en Sjiek

'Shabby' is een prachtig Engels woord dat je kunt vertalen met het Nederlandse woord 'sleets'. In relatie tot de designwereld hangt het vooral samen met oude meubilair dat omgetoverd wordt tot mooi, sjiek design, dat gebutst is, en misschien zelfs een ietwat krakkemikkige authenticiteit of patina laat zien. De naam voor deze stijl ontstond in de jaren tachtig, toen diverse Engelse ontwerpers zich lieten inspireren door de imponerende, ietwat vervallen huizen en bezittingen van de Britse adel. Maar wat is Shabby Chic ?

Eigenlijk is het een combinatie van twee stijlen, waarbij er een sleetsheid (Shabby) gecombineerd wordt met een stijlvolle vormgeving met oog voor detail (Chic). Deze stijl is de laatste jaren erg populair geworden in de binnenhuisarchitectuur, en hangt samen met het idee van ‘DIY’ (Do it Yourself) dat in bijzonder hoog tempo de designwereld verovert. DIY betekent gewoon, dat je lekker naar de rommelmarkt kan gaan om daar leuke dingetjes te kopen, deze des gewenst kan opknappen, om ze daarna een mooie plek in je interieur te geven. Dit leidt natuurlijk tot expressieve, eclectische interieurs! Het aanpassen van oude spulletjes noemen we ook wel upcycling, anders dan bij recycling wordt het oude product niet versnippert en in andere producten hergebruik, maar blijft het oude juist bestaan! Laten we eens gaan kijken naar we treffende voorbeelden van de Shabby Chic stijl.