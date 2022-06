De Cacoon: een knus nest als meubel!

Ingekapseld in iets knuffeligs en het liefst ook omringd door een beschermende cocon – zo kunnen de alledaagse probleempjes ons niets doen en voelen we ons lekker relaxed! Om dit nu ook goed thuis te kunnen beleven zijn deze zogenaamde Cacoons ontworpen. We leggen vandaag uit waarom jullie dit nest-achtige meubel eigenlijk in iedere ruimte – binnen of buiten – zouden moeten hebben!