Historische Stijl Ideeën : de Berry Bros. & Rudd Winkel – Londen

Het is tijd om een bijzonder project te behandelen. Het is een bekende naam in Londen en is synoniem met goede wijn en sterke drank, we hebben het natuurlijk over Berry Brothers & Rudd. Dit is een bedrijf dat al aardig wat jaartjes meedraait, want het is al in 1668 opgericht. Sinds de dag van de opening is het bedrijf gevestigd in St. James Street. Door de jaren heen heeft het veel beroemdheden en royals bediend, waaronder de Koninklijke familie van Engeland. Sinds het bewind van koning George III draagt de winkel het predicaat van hofleverancier! Dit is natuurlijk een geweldige eer!

Het ontwerpbureau Urban Salon kreeg de opdracht om deze belangrijke winkel weer op historisch verantwoorde wijze in te richten. Daarbij was het belangrijk om het interieur weer terug te brengen de stijl van de Georgische periode, waardoor de winkel weer de look en feel van die tijd zou krijgen. Laten we maar eens gaan kijken wat een geweldige resultaten er bereikt zijn.