9 huizen waarvan je niet gelooft dat ze prefab zijn!

Glas is ook een dankbaar bouwmateriaal in het geval van prefab huizen. Naast praktisch is het natuurlijk ook sfeerverhogend. Daar is dit exemplaar een uitstekend voorbeeld van. Met glas van vloer tot in het puntje van het dak is dit zeker een lust voor het oog.

