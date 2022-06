Een Modern Australisch Café

In de ruimte zie je overal vormen en geometrische patronen, deze vormen voor een groot deel het concept van het café, dat vooral eenvoud, natuurlijkheid en gezelligheid moet uitstralen. Het interieur is zeer helder qua licht en timbre, dit komt door de lichte hout- en metaalsoorten die bij de inrichting gebruikt zijn. Let op de driehoekige vormen in het plafond, is het niet mooi modieus vormgegeven! Op de achterwand van de bar zie je de naam ‘Jury’, dit logo drukt de dynamiek van dit café op visuele wijze uit. De tafels en de krukken volgen qua ontwerp de geometrische vormen die de wanden en het plafond ook hebben, zo ontstaat er een zekere continuïteit in de ruimte, waardoor uiteindelijk alle elementen van de setting schitterend op elkaar reageren. De neonverlichting achter het 'Jury' logo is in de industriële stijl uitgevoerd, en dit geeft de ruimte een relaxte sfeer. Let ook even op het helder rode koord, wat een grappig en bijzonder detail! Het zorgt voor de nonchalance die er in dit café heerst. Het motto lijkt hier te zijn: “Laat de dingen maar zijn voor wat ze zijn, maak het niet moeilijke of mooier dan het is, wees gewoon lekker relaxt.”

Mocht je eens in de buurt zijn, dan is dit café met zijn gezellige sfeer en ultieme lay-back mentaliteit zeker een aanrader. Kom gewoon eens een uurtje kletsen onder het genot van een kopje koffie, want dat is hier niet duur!

