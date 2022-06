Conceptueel Design : Haft Sin Collection van Hozan Zangana

De grens tussen kunst en design is steeds moeilijker te trekken. Vroeger kon je designproducten nog zonder blikken of blozen onder de handnijverheid scharen, maar tegenwoordig is dit eerder gratuit, dan weloverwogen te noemen. Dit komt omdat het hedendaagse design sterk conceptueel geworden is, zo zeer zelfs, dat het soms evengoed conceptuele kunst genoemd kan worden.

Een voorbeeld van dergelijk design is het werk van Hozan Zangana. Hij werd in 1983 geboren in de Noord-Iraakse stad Kirkoek, gelegen in de gelijknamige provincie. In 2012 studeerde hij af aan de Design Academie in Eindhoven, waarna hij zich met volledige overgave op zijn ambacht gestort heeft.

Het werk van Zangana draagt biografische elementen in zich, de ontwerper combineert de fascinaties uit zijn kindertijd in Irak, met de ervaringen uit zijn huidige leven in Nederland. Dit resulteert in conceptueel krachtige werken, die je verbeeldingsvermogen aanwakkeren

De ontwerper is voortdurend opzoek naar nieuwe vormen, en kan tijdens zijn creatieve zoektocht altijd putten uit de culturele bronnen van de twee werelden waarin hij geworteld is, namelijk de Iraakse, of Perzische cultuur van het Oosten, en de Nederlandse, Noord-Europese cultuur van het Westen. Zangana is een intuïtieve ontwerper en zijn creatieve credo is:

“Het hart leidt de handen bij het vormgeven, terwijl de geest stil wordt.”

Als je naar zijn werk kijkt, dan hoor je die stilte. Zijn ambachtelijke gevoel voor detail en stijl resulteert in werken van hoog niveau, waardoor de conceptuele inhoud van het werk helder naar voren treedt. Laten we zijn werk eens van dichter bij bekijken.