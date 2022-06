De zwevende glazen planken bieden in dit plaatje voldoende opbergplek voor al het essentiële. Bij het douche gedeelte bevinden de zwevende glazen planken zich in de hoek. Dus zijn ze ook in een rond en waaier effect ontworpen om tussen beiden wanden in te kunnen passen. Daar is uiteraard niks mis mee want zo komt er toch nog wat variatie in de glazen planken (in dezelfde ruimte). De andere zwevende glazen plank dat zich boven de wastafel bevindt is in een simpele en standaard model ontworpen maar geeft toch wel een prettige aanvulling met de rest van het interieur.