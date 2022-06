Badkamer afzuigkappen: een essentieel onderdeel voor de badkamer

Een prachtig project en eindresultaat van architect CG Interior Architecture. Deze badkamer is twee keer zo groot geworden dan hoe het er voorheen uitzag. Er is voldoende en ruime doorgang in elk gedeelte van de badkamer. Plus ook nog wat privacy voor als men in bad ligt. En aangezien dit het gedeelte is waar het meeste vochtgedeelte vandaan zal komen, is de badkamer afzuigkap precies boven de badkuip geïnstalleerd. Met het witte plafond blijft de badkamer afzuigkap mooi onopvallend zijn werk doen.

Wat opvallend aan het interieur is, is dat er voor de grijze en witte badkamer wanden rechthoekige blokken zijn toegepast. Dit creëert ondanks het verschil in kleur toch nog een kleine band samen.

