10 bijzondere ontwerpideeën voor een glooiende tuin

Houd je van water? Maak dan gebruik van het hoogteverschil in je tuin en leg een kleine waterval aan. Niet ontspannender dan luisteren naar het kabbelende water en kijken naar de bewegingen van het water! En alles is mogelijk. Of je nu houdt van strak en modern of een natuurlijk verloop als op de foto.

Wil je echte vijver in je tuin. Kijk dan ook eens in dit Ideabook! In dit Ideabook leggen we je aan de hand van negen simpele stappen uit hoe je zelf een vijver in de tuin kan aanleggen.