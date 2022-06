9 ontwerpideeën voor een mooie tuin

De tuin is de buitenruimte bij uitstek, waar we vooral in het voorjaar en de zomer veel tijd door brengen. Met een tuin creëren we een groene, bloemrijke en gezellige plek om aan de drukte van de stad te ontsnappen en gewoon heel diep adem te halen. Een ruimte vol heldere kleuren, zoete geuren en sappig fruit die onze zintuigen prikkelen.

En een tuin is iets heel persoonlijks. Wat de een heel mooi vindt, vindt de ander weer niks. Daarom laten we in dit Ideabook 9 heel verschillende tuinen zien. Moderne tuinen, romantische, wilde tuinen… … . Voor ieder wat wils!