homify 360°: Een Wonderschoon Minimalistisch Japans Huis

Niets is zo aangenaam als het horen van de woorden: ‘Japans’ en ‘design’. Je kunt dan direct aannemen dat het om een top creatie gaat. Japanse producten zijn duurzaam en hebben een hoge kwaliteit. Ook in esthetische zin zijn de ontwerpen sterk en prikkelend voor onze geest. De Japanse en de Scandinavische stijl hebben veel overeenkomsten, want beiden zijn te karakteriseren als modern, helder, functioneel en bescheiden. Deze eigenschappen zorgen er voor, dat beiden stijlen je een fijn gevoel van harmonie en orde geven, waardoor een ontspannen interieur ontstaat. In dit artikel gaan we aandacht besteden aan de Japanse stijl, waarbij de hoofdrol is weggelegd voor een prachtig huis, dat gelegen is aan de rand van de stad Nara, op slechts een korte afstand van de steden Osaka en Kyoto. Het gebouw is ontworpen door de Japanse architect Yoshiaki Yamashita. Het huis draagt alle elementen in zich die in Japanse designstijl prominent zijn: de helderheid, de minimalistische vormgeving en de functionaliteit. Het gebouw is geïnspireerd op geometrische vormen en biedt een prachtig wijds uitzicht over de omgeving. We gaan een kijkje nemen in dit verbluffend mooie gebouw. Kom met ons mee voor een tour door dit paleisje.