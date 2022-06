Een moderne woning in de vrije natuur

Beton zien we steeds vakere terug als bouwmateriaal in ons interieur. Vroeger was het verborgen en deel van de dragende constructie van het huis. Nu toont het ons ook zijn toepasbaarheid als prachtig materiaal voor de binnenhuisarchitectuur. Deze betonnen trap lijkt in de ruimte te zweven! En let eens op de verlichting in de muur, is die niet strak en mooi weggewerkt in de betonnen muur. Een woning waar we verliefd op geworden zijn!

