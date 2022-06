Dineren in stijl en gewoon fijn om aan te schuiven

Bitossi is in Italië een gevestigde naam als het gaat om ambachtelijk vakmanschap. Bijna een eeuw geleden, in 1921, begon het bedrijf met de productie van kleinschalig keramiek. Inmiddels is het uitgegroeid tot een toonaangevend merk van wereldfaam met een compleet concept van vele duizenden items: Bitossi Home. De collectie is breed: van servies en glaswerk tot keuken- en woonaccessoires. De productie zijn nu ook in Nederland en België verkrijgbaar (www.bottisihome.nl). Tot zover de inleiding. Kijken we naar de foto van de vrolijk gedekte tafel dan zien we dat er al uitbundig is ontbeten. Maar is het daarom uitsluitend een ontbijttafel? Natuurlijk niet. Zet er een ander servies op, plaats er een paar wijnglazen bij en er ontstaat een indrukwekkende dinertafel.