Kerst in Spanje – Merry Christmas Deel 2

Via 25 en 26 december komen we nu uit op 31 december: oudejaarsavond! Hoewel kerst en oud en nieuw in Nederland als twee compleet gescheiden feestelijkheden worden gezien is het in Spanje slechts een deel van het twee weken lange feest dat nog tot 6 december voortduurt. De champagne, mooie kleren, samenkomen met vrienden en de volgende dag heel laat en met hoofdpijn wakker worden hoort er ook in Spanje bij, maar dan zonder vuurwerk. Wat typisch Spaans is is de gewoonte om als de klok 12 slaat, 12 druiven te eten: voor iedere klokslag één. De oorsprong van deze gewoonte is niet helemaal duidelijk, maar aangenomen wordt dat het teruggaat op een overschot aan druiven in het begin van de twintigste eeuw. Of dit nu waar is of niet, feit is dat om 12 uur, 36 seconden lang, alles stil is: een serieus en emotioneel moment dat eindigt met een explosie van vreugde, knuffels, zoenen en gejuich om het nieuwe jaar mee in te luiden!