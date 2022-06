Een Immense Iglo om in te Recreëren

Alle ogen van de designwereld zijn gericht op Haderslev, een Deense stad die ligt in een van de vele fjorden van Denemarken. De stad heeft 22.000 inwoners en zag onlang de voltooiing van de ‘streetdome’, dit is een multifunctioneel recreatiepark en cultureel centrum waar jong en oud bij culturele activiteiten kan ondernemen. Het is een uitgestrekt complex van 4.500 vierkante meter in een uniek stedelijk landschap. Je kunt er werkelijk van alles doen, onder andere indoor klimmen, zwemmen en skaten. Natuurlijk is de jeugd razend enthousiast! Dit complex is gebouwd op de oever van de prachtige haven van de stad. De koepel is ontworpen door architectenbureau CEBRA en Glifberg, in samenwerking met Lykke. De ‘Streetdome’ is de ultieme stedelijke ontmoetingsplaats voor jong en oud. In dit artikel gaan we een tour door deze culturele faciliteit maken, waarvan de architectuur de toon gaat zetten voor toekomstige stedelijke recreatiegebieden.