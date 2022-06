11 sensationele huizen met veel glas

Wanneer we het woord bungalow horen, krijgen we vaak een beeld van de onaantrekkelijke bouw uit de jaren 60. Maar in deze tijd vinden we allerlei andere design. Een prachtig voorbeeld is deze moderne bungalow met plafondhoge ramen. Een aantal houtelementen wisselen de glaspartij af in de voorgevel en beschermen de privé-ruimtes tegen inkijk. Klik hier voor meer ideeen over het bouwen van een huis.